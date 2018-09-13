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/ Женщина насмерть разбилась, выпав с 9 этажа в центре Челябинска

Женщина насмерть разбилась, выпав с 9 этажа в центре Челябинска

Рядом с телом погибшей находился плачущий мужчина.
сегодня в 15:33
  |  Происшествия

Сегодня, 13 сентября, жительница Центрального района выпала из окна. Ее тело нашли рядом с многоквартирным домом на улице Сони Кривой. Неизвестно, при каких обстоятельствах произошло падение. Очевидцы рассказали о первых минутах после трагедии.

Я шел с друзьями, когда заметил лежащего человека. Молодой человек обнимает девушку. Я думал, может, плохо стало. Решил подойти. А там уже все. Говорят, что женщина спрыгнула с 9 этажа. На лицо я не смотрел, мужчина ее загородил собой. Не знаю, кто он для нее. Муж или сын. Он плакал, никто больше близко не подходил. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец Александр.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня стало известно об обнаружении тела мужчины в лесополосе рядом с Митрофановским кладбищем. Там в южноуральца выстрелил неизвестный. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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