/ В Магнитогорске надеются на возвращение Евгения Малкина перед завершением карьеры

Об этом заявил вице-президент команды.

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о шансах дождаться перехода в магнитогорский клуб нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, который является воспитанником «сталеваров». По словам функционера, в «Металлурге» никогда не исключают возможность возвращения «Джино» в команду.

Мы всегда говорим, что хотели бы видеть Малкина у себя, когда он решит заканчивать карьеру в НХЛ. И Женя это знает. В его интервью тоже проскальзывала эта идея. Думаю, в конце концов его возвращение в Магнитогорск может произойти. Наверное, неправильно говорить «рано или поздно», но чем раньше это случится, тем лучше. — цитирует Геннадия Величкина «Известия».

Отметим, что в прошедшем сезоне Евгений Малкин набрал 72 очка в 68 матчах. Контракт форварда с «Питтсбургом» на сумму 9,5 миллионов будет действовать еще три года.

На прошедшем этой весной чемпионате мира уроженец Магнитогорска сыграл 10 матчей и набрал 6 очков при показателе полезности «+4».