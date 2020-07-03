Магнитогорца, пытавшегося взорвать свою жертву, осудят по двум статья

Мужчина самодельно изготовил взрывное устройство.

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Следственный комитет закончил расследование дела в отношении 42-летнего магнитогорца, Его обвиняют по статьям «незаконное изготовление, перевозка взрывчатых веществ» и «покушение на убийство из корыстных побуждений совершенное общеопасным способом» Уголовного кодекса России.



Эпизод, по которому будут судить жителя Магнитогорска произошёл в августе прошлого года. По утверждению следственного комитета мужчина изготовил самодельное взрывное устройство с помощью которого хотел совершить убийство.

«7 августа 2019 года потерпевший вышел из подъезда своего дома и направился к своему автомобилю. Наблюдавший за потерпевшим обвиняемый, дождавшись, когда тот подойдет к своему автомобилю, дистанционно привел в действие СВУ, после этого с места происшествия скрылся»,— рассказали «Первому областному» в СУ СКР по Челябинской области.

В итоге потерпевший получил ранение, однако остался жив поскольку ему была оперативно оказана медицинской помощь. По делу следствием собрана достаточная доказательная база. Оно направлено для рассмотрения в суд.