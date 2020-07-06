В Челябинске мужчину обвинили в смерти товарища, которого он пытался реанимировать

Погибшему стало плохо из-за употребления наркотических веществ.

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Жителя Челябинска обвиняют в причинении тяжелых травм, из-за которых скончался его товарищ. История произошла еще 15 апреля 2020 года. Именно в этот день обвиняемый и его знакомый встретились и употребляли наркотические вещества на одной из конечных остановок общественного транспорта. Одному из мужчин стало плохо, он потерял сознание.

«Находившийся в состоянии наркотического опьянения обвиняемый, не имея соответствующих знаний и подготовки в области оказания реанимационных мероприятий, предпринял попытку оказания первой медицинской помощи, в ходе которой осуществил не менее 10 надавливаний на грудную клетку потерпевшего, а также нанес не менее 15 ударов ладонями обеих рук по лицу потерпевшего», — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

После того, как обвиняемый понял, что реанимационные действия не приносят успех, он начал бить знакомого, который все еще находился без сознания. Чуть позже товарищ скончался из-за травмы грудной клетки и живота, которые были нанесены обвиняемым.

Суд Тракторозаводского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». На время следствия обвиняемый будет находиться под стражей.