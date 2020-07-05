Изуродовавшей лицо клиентки «косметологу» вынесли приговор в Магнитогорске

В результате проведённой операции у местной жительницы остались на лице рубцы.

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Магнитогорский суд вынес приговор женщине, которая сделала подтяжку лица местной жительнице, не имея необходимой лицензии, и изуродовала его. Какое наказание получила «косметолог», рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.

Инцидент произошёл ещё в 2019 году. 47-летняя жительница Магнитогорска в нежилом помещении провела потерпевшей подтяжку кожи на лице, получив за это 15 тысяч рублей. Перед этим женщина сообщила клиентке, что для проведения данной операции у неё есть необходимая медицинская квалификация.

Спустя время у потерпевшей образовались на лице рубцы, которые испортили её внешний вид. Судебно-медицинская экспертиза показала, что они являются неизгладимыми, и устранить их сможет только пластическая операция.

«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жительницы Магнитогорска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 238 УК РФ „оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью“»,— рассказали в ведомстве.

Теперь за свою деятельность жительнице Магнитогорска придётся провести пять лет в колонии общего режима.