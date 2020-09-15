В южноуральскую колонию пытались пронести 54 мобильных телефона и 10 литров алкоголя

Вещи обнаружили у женщины, прибывшей на длительное свидание к осужденному.

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54 мобильных телефона, 40 комплектующих к ним, 9 сим-карт и более 10 литров виски пыталась пронести в колонию в Челябинской области женщина, пришедшая на длительное свидание к одному из заключённых. Эпизод произошёл в Кыштыме, в ИК-10 ГУФСИН России по региону.



Вещи были обнаружены у женщины в ходе личного досмотра, сообщили «Первому областному» представители ведомства. Она пыталась принести их в колонию в дорожной сумке. Отмечается, что все они запрещены к использованию на территории режимного объекта.

«В принадлежащей ей дорожной сумке находились: 54 мобильных телефона, порядка 40 комплектующих к ним, зарядные устройства и беспроводные наушники, 9 сим-карт, а также более 10 литров со спиртосодержащей жидкостью»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

За данное нарушение по административному кодексу РФ предусмотрена ответственность по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания». Отметим, что по ней женщина получит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Напомним, в конце июня этого года В ИК-2 осужденному пытались передать две банки тушёнки с мефедроном внутри. 9 граммов наркотика спрятали внутри сосудов. Отдать заключённому их пыталась женщина-посетительница, у которой при себе также обнаружили 0,23 грамма этого же вещества.