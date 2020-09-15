За побег осужденного наказали пятерых сотрудников колонии в Миассе

Расследуется уголовное дело.

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Прокуратура провела проверку по факту побега осужденного из миасской колонии. Выявлены нарушения закона со стороны администрации учреждения, виновных привлекли к ответственности.

«Имея информацию о намерениях осужденного совершить побег, должностными лицами колонии-поселения отсутствие осужденного своевременно не выявлено. По данному факту прокуратурой начальнику ФКУ Колония-поселение № 7 ГУФСИН России по Челябинской области внесено представление, по результатам рассмотрения которого выработаны меры по усилению надзора за осужденными, в том числе при выводе их на работы за пределы учреждения», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

За случившееся ответственность понесли пять сотрудников колонии. Кроме того, по факту побега продолжают расследовать уголовное дело.

Напомним, осужденный за неуплату алиментов на несовершеннолетних детей сбежал из колонии в Миассе 15 июля 2020 года.