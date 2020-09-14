Новую краску на пешеходные переходы наносят в Магнитогорске

Процедура проходит второй раз за три месяца.

Послушать 00:00

В Магнитогорске перед зимой обновляют пешеходные переходы. На них наносят новую разметку. Процедура проходит во второй раз за три месяца.



Всего планируется нанести 370 000 квадратных метров продольной разметки и 50 000 квадратных метров поперечной, рассказал директор МБУ «ДСУ города Магнитогорска» Дмитрий Гаврилов. В число последних также входят пиктограммы.

«Пиктограммы мы обновили ещё перед 1 сентября. С 1 сентября начали обновлять всю улично-дорожную сеть Магнитогорска. На 3 месяца рассчитана краска. Лето прожили, теперь наносим ещё раз. У нас было заложено 2 раза нанесение дорожной разметки»,— рассказал сайту «Первый областной» директор МБУ «ДСУ города Магнитогорска» Дмитрий Гаврилов.

Отметим, что пробуют в Магнитогорске и пластиковую разметку. В местном ДСУ хотят посмотреть, как она справится в условиях зимы. Сейчас подобный вид разметки уже нанесён около 17 пешеходных переходов возле школ города.