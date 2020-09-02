КамАЗ и четыре иномарки столкнулись на трассе в Челябинской области

В массовом ДТП пострадал водитель «Лексуса».

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Крупное ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» вблизи Миасса в ночь на 2 сентября. 38-летний водитель КамАЗа не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящий впереди «Лексус». Далее, по инерции, иномарка продвинулась вперед, — произошло еще несколько столкновений.

«Лексус» врезался в «Форд Фокус» по управлением 41-летнего мужчины. Иномарка также продвинулась далее и задела автомобиль «Тойота Рав 4». От удара 49-летний владелец кроссовера совершил столкновение с «Мерседес Бенц», за рулем которого находился 44-летний водитель. Все машины стояли в попутном направлении.

«После столкновения „Лексус“ под управлением водителя 1991 года рождения выехал за пределы дороги вправо в кювет», — сообщили в отделе ГИБДД по Миассу.

В результате происшествия 29-летний водитель получил телесные повреждения, его доставили в больницу.