В Челябинске от сердечного приступа скончался писатель и краевед Вячеслав Лютов

Писатель, краевед и историк умер на 51-м году жизни.

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На 51-м году жизни в Челябинске скончался сотрудник областного правительства, писатель, спичрайтер, историк и краевед Вячеслав Лютов. Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Сообщается, что причиной его смерти мог стать сердечный приступ.



Смерть Вячеслава Лютова сайту «Первый областной» подтвердили в региональном правительстве. По словам руководителя пресс-службы правительства Марии Хворостовой, еще недавно он собирался на презентацию собственной книги. Также информация о смерти Вячеслава Лютова появилась на его личной странице в «Фейсбуке».

«Добрый, меланхоличный, ироничный, глубокий и талантливый автор и просто хороший человек. Большое Славино сердце не выдержало»,— рассказала «Первому областному» Мария Хворостова.

Других подробностей смерти Вячеслава Лютова на данный момент неизвестно. Отметим, что сегодня, 18 сентября, стало известно о смерти главы Пластовского района Александра Неклюдова. Причиной его гибели стал коронавирус.