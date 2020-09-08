400 человек с коронавирусом скончались с начала пандемии в Челябинской области

Только у одного из пяти умерших за последние сутки COVID-19 стал основной причиной смерти.

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На утро 8 сентября в регионе подтверждены 14 995 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболели 75 человек. Всего в больницах региона лечение продолжают лечиться почти 3 000 человек.

«За прошедшие сутки выписаны 17 человек. Всего 11879 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 530 414. За прошедшие сутки — 3 101 тестов», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

42 человека с подтвержденным коронавирусом были переведены в больницы по месту прописки в другие регионы страны.

«За прошедшие сутки умерло 5 человек. От COVID-19 — пациент, 75 лет. От других причин: — атеросклероз коронарных артерий, сахарный диабет (ковид сопутствующий) — пациентка, 70 лет; гипертоническая болезнь с поражением сердца, легочно-сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 68 лет; гипертоническая болезнь с поражением сердца, застойная сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 69 лет; постинфаркный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 83 года», — добавили в ведомстве.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Губернатор Алексей Текслер своим распоряжением продлили его до 20 сентября.