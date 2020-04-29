Пятерых челябинцев с синтетическими наркотиками задержали полицейские

Трое из них ранее были судимыми.

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Челябинские полицейские задержали 5 человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Трое из них были ранее судимыми.



Задержания проводились в рамках патрулирования улиц города. Пять местных жителей были задержаны на территории Ленинского, Металлургического, Советского, Калининского и Курчатовского районов.

«В ходе проведения личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанных синтетические наркотические вещества общей массой около 9 граммов. Полицейскими установлено, что задержанные хранили наркотики без цели дальнейшего сбыта»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным фактам в районных отделах полиции УМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до трех и до десяти лет.

Отметим, что двое подозреваемых в порядке статьи 91 УПК РФ были отправлены в изолятор временного содержания. В отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения.