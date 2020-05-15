Полцентнера маковой соломки задержали на границе с Челябинской областью

Его пытались провезти вместе с пищевым продуктом.

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В Челябинской области оперативниками таможни и сотрудниками ФСБ России и Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области было предотвращено распространение 53 килограммов наркотического вещества. Его пытались провезти в железнодорожном вагоне с 65 тоннами пищевого мака.

«Мак для пищевого применения не является наркотическим веществом и не содержит в себе каких-либо примесей. Однако, во всех задержанных мешках есть маковая соломка — наркотическое средство, запрещенное к обороту в Российской Федерации», — прокомментировал ситуацию заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

Всего на территорию региона пытались провезти почти 100 тысяч доз, общей стоимостью более 250 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических веществ в крупном размере», за которую виновный может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.