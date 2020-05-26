Более 800 граммов синтетического наркотика изъяли магнитогорские полицейские

Вещество планировали сбыть через закладки.

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В Магнитогорске полицейские изъяли более 800 граммов синтетических наркотиков у двух местных жителей. Злоумышленников удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Отмечается, что они планировали сбыть наркотики через закладки.



«Задержанными оказались двое мужчин, 1996 и 1998 годов рождения, не имеющие постоянного места работы, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. Полицейские установили, что злоумышленники планировали сбыт наркотических средств через организацию временных тайников-закладок»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 5 статьи «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса РФ. Отметим, что максимальная санкция данной части статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.