Малолетняя наркоторговка попала под статью в Челябинске

17-летняя девушка попалась с двумя десятками свертков «синтетики».

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Следователи СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении местной 17-летней жительницы. Девушка попалась правоохранителям 15 июля в Металлургическом районе областного центра. У челябинки при себе находились 26 свертков с синтетическим наркотиком. Все их она намеревалась продать.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении 17-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Задержали девушку сотрудники полиции, которые вели оперативное сопровождение уголовного дела. Сейчас работу ведут следователи, которые собирают доказательства. Мера пресечения для неудавшейся наркоторговки пока не избрана.