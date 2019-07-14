Министерство экологии Челябинской области опровергло слухи о загрязнении Тургояка

Жители региона жаловались на сыпь после купания в озере.

Жители Челябинской области начали массово жаловаться на появившуюся у них сыпь, после купания в озере Тургояк. Некоторые подозревали, что в воде «завелась» инфекция, после контакта с которой кожа покрывается неприятными красными пятнами. Своими подозрениями пользователи социальных сетей поделились в местных пабликах.

«Муж купался неделю назад, на следующий день на ногах красная сыпь появилась и чесалась. Сейчас уже прошло. Больше не будем купаться там, если только позагорать», — комментирует пост пользователь Виктория Волкова.

Мнения комментаторов разительно отличаются, многие утверждают, что после купания не увидели никаких изменений.



«Не знаю, ездили в четверг и в субботу, никаких пятен нет. Бред какой-то, может у вас просто аллергия появилась», — пишет пользователь Светлана Ильиных.

Заражение воды опровергли в Министерстве экологии Челябинской области.



«Поводов для беспокойства нет. Анализ воды был проведен в начале лета, она абсолютно безопасна для купания. Сыпь и зуд могут свидетельствовать об обычной аллергии, например, на пыльцу растений. Она остается на воде, а сами растения оседают на дно водоема», — сообщил сайту «Первый областной» начальник Управления экологического просвещения Министерства экологии Виталий Безруков.

Отметим, что по данным пыльцевого мониторинга сервиса «Яндекс. Карты», на территории Челябинской области сейчас цветет полынь и сорные травы.

