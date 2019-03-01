/ Чистоту озера Горькое сохранят для потомков

Гидрогеологический памятник природы должен быть сохранен.

Общественная палата Челябинской области рассмотрела обращение жителей Увельского района о застройке уникального озера Горькое. Жители села Хомутинино встревожены продажей участков в поселке Уральская Здравница. Всего он рассчитан на 600 домов, как и Хомутинино. Если сложить эти цифры, получится слишком большая антропогенная нагрузка на водный объект.

К тому же, проводить центральную канализацию в поселок очень дорого, этого не было в планах у застройщика. Выгребные септики же, в таком количестве, могут представлять угрозу для экологии, поскольку существует опасность слива отходов прямо в лес.

Председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин подчеркнул, что область не имеет права потерять озеро Горькое.

Здесь нужна позиция государственника, нужно думать о том, что будет через 20−30 лет. Экология сегодня на первом месте, это приоритетное направление как для органов государственной власти, так и для общественников. Этот вектор задает и Президент, и губернатор Челябинской области. Вопросы создания новых поселков и садовых товариществ, должны решаться только после разработки генеральных планов, решения инфраструктурных вопросов, таких как дороги, инженерные коммуникации, очистные сооружения и, безусловно, эти работы должны производиться за счет инвесторов, без возложения дополнительной нагрузки на муниципальный и государственные бюджеты. — отмечает Олег Дубровин.

Поскольку от плотной застройки может пострадать озеро, пострадают и жители поселков, расположенных рядом, ведь они выбирали дома из-за расположенного близко уникального природного объекта.

Инициативу о том, что озеро необходимо сохранить, поддержали и главный специалист отдела водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по Челябинской области Анна Второва, и депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Махов, и заместитель председателя комиссии Общественной палаты Челябинской области по экологии и охране окружающей среды Сергей Жигалин.

Ведется поиск возможных решений данного вопроса. Одним из вариантов может стать присвоение озеру статуса курортной зоны. Работать над этим высказали желание все стороны диалога: администрация Увельского района, застройщик и местные жители. К вопросу также подключились ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», прокуратура и органы государственной власти.