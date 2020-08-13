Пять человек пострадали в столкновении ПАЗа и двух легковушек в Челябинске

Водитель БМВ госпитализирован в тяжелом состоянии.

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В результате ДТП, произошедшем днем 13 августа по улице Братьев Кашириных в Челябинске, пострадали пятеро. По информации горздрава, водитель БМВ госпитализирован с травмой позвоночника, переломом ребер и закрытой черепно-мозговой травмой. В больницу доставили четырех женщин, которые ехали в маршрутном ПАЗе.

У двух из них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, две другие получили травмы головы и ушибы.

По словам свидетелей происшествия, водителю БМВ «досталось» больше всего.

«Я услышала сильный грохот, вышла на балкон, — смотрю, точно авария. Тут люди повыскакивали. Думала, водитель, — все. Потом смотрю, нет, живой он, в реанимацию его погрузили. Водитель один был. И хорошо, а то бы трупы были», — рассказала очевидец Людмила Дорохова.

Напомним, в районе домов 89 и 91 по улице Братьев Кашириных в Челябинске столкнулись БМВ и «Фольксваген Поло». От удара БМВ изменил траекторию и ударился в ПАЗ. На месте работали экстренные службы. В момент аварии в маршрутном автобусе ехали пассажиры.