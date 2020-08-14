Двух человек госпитализировали: «Нива» и «Приора» столкнулись на трассе в Челябинской области

По предварительным данным, одна из машин не уступила дорогу при повороте.

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Две отечественные легковушки столкнулись на 28 км автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым в пятницу, 14 августа, днем. С места аварии двух человек госпитализировали.

«По предварительным данным, в 11:50 водитель ВАЗ-21214, мужчина 1958 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству „ЛАДА-217230“ под управлением мужчины 2000 года рождения, движущегося по равнозначной дороге во встречном направлении», — прокомментировали корреспонденту сайта «Первый областной» в отделе пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП с травмами госпитализировали 63-летнего пассажира «Нивы» и 21-летнего пассажира «Приоры».