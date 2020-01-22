Пять человек погибли в ДТП между Троицком и Челябинском из-за метели

Водитель иномарки из-за непогоды выехал на «встречку».

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Сегодня, 22 января, на 107 км трассы между Троицком и Челябинском произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни нескольких человек. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все подробности произошедшего.

«В условиях снегопада и сильного ветра водитель автомобиля „Хонда“ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем „КамАЗ“. По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По информации, которая доступна на данный момент, водитель «Хонды» ехал по направлению к Троицку. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все подробности произошедшего.

Напомним, сегодня уже сообщалось, что в направлении юга области непогода осложнила движение транспорта. В сторону Магнитогорска на дорогах ухудшена видимость из-за метелей. Водителей просят быть аккуратнее, а по возможности и вовсе отказаться от поездок в том направлении.