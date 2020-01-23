Пассажиры «Хонды», которая въехала под «КамАЗ» под Троицком«, направлялись в Казахстан

Самому младшему было всего 23 года.

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Все пять человек, которые погибли в аварии между Челябинском и Троицком, находились в «Хонде». За рулем сидел мужчина 1970 года рождения, его водительский стаж составлял 31 год.

«В результате ДТП водитель и 4 пассажира автомобиля Хонда мужчины, 1963 г. р., 1997 г. р., 1993 г. р., и 1976 г. р., от полученных травм скончались на месте происшествия», — добавили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Погибшие были гражданами одной из республик Средней Азии.

Напомним, ДТП произошло вчера в 19:00 часов. Водитель автомобиля «Хонда Стрим» в условиях плохой видимости из-за сильного снегопада и ветра выехал на «встречку» и столкнулся с «КамАЗом» под управлением водителя 1986 года рождения.

В настоящее время сотрудники полиции разбираются в произошедшем. Проводимое расследование должно установить все обстоятельства.