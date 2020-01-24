Статистика не врёт: в Челябинске сократилось число ДТП

Об это поделился начальник городской Госавтоинспекции.

Послушать 00:00

Многие южноуральцы отметили, что в прошлом 2019 году на улицах Челябинска произошло гораздо меньше дорожно-транспортных происшествий, нежели в прошлые года. Это же и отмечают в ГИБДД.

Корреспондент медиахолдинга ОТВ пообщался начальником Госавтоинспекции города Челябинска Алексеем Горшковым, который ответил на самые важные вопросы, интересующие горожан. А также он рассказал, какой аспект беспокоит служителей порядка и как они намереваются с этим справиться.

Нас всех всегда беспокоит статистика. Какое было количество жертв и пострадавших в ДТП за прошлый год?

«За прошедший год на территории Челябинска зарегистрировано чуть более 21 тысячи ДТП. Из них 1800 — с пострадавшими. В целом, наблюдается хорошая динамика снижения общей аварийности. Небольшой рост пострадавших, конечно, но по тяжести последствий наблюдается снижение на 30 процентов в городе. Это не может не радовать. Есть положительная тенденция к аварийности с детьми. Правда, возросло количество ДТП с такси. Приём на работу водителей в сервисы по заказу такси оставляет желать лучшего. И здесь получается, что они очень подпортили аварийность. Наша работа, направленная на нетрезвых водителей также даёт свои результаты. Также замечено снижение ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал Алексей Горшков.

Действительно, 62% от общего числа ДТП произошли с водителями такси. Есть ли такие факторы как «уставшие водители»?

«Да, половина из водителей такси управляет автотранспортом в утомлённом состоянии. Это, как правило, либо ночные, либо утренние ДТП. Здесь ещё необходимо говорить о том, как осуществляется выпуск водителей на смену. В современном мире сейчас не делается медицинское освидетельствование перед сменой. Всё меньше законных поводов есть у Госавтоинспекции для привлечения этих водителей к ответственности. Мы этой проблемой озадачились и уже предложили главному управлению безопасности дорожного движения законодательно определять категорию этих водителей, категорию транспорта. И в какой-то степени это контролировать», — отметил начальник Госавтоинспекции Челябинска.

К «некультурным водителям» чаще всего относятся водители маршрутных такси. Как вы с этим боретесь? И сокращается ли количество ДТП с водителями маршрутных такси?

«Эта категория водителей у нас на контроле. За прошлый год составлено 18,5 тысяч административных материалов в отношении водителей маршрутного такси. Количество ДТП с ними сокращается. За последние 6 лет наблюдается хорошая динамика — снижение на 13%. Мы же и занимались сокращением числа нелегальных маршрутных такси. Даже возбуждались уголовные дела, в том числе, изымались транспортные средства. Помимо прочего, мы проверяем также и техническое состояние транспортных средств. Ежедневно порядка 1-5 машин мы ставим на специализированную стоянку до момента устранения причины задержания транспорта»,— подчеркнул Алексей Горшков.

Также в Госавтоинспекции упомянули, что, безусловно, при регистрации ДТП учитывается и стаж вождения. К «молодым водителям» относятся те, у кого он менее трёх лет. Но по всей России эта статистика не такая пугающая, как её описывают. Поэтому не всегда на дороге всё решает стаж вождения человека.