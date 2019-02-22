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/ Пять человек остаются в больнице после столкновения маршрутки с опорой моста

Пять человек остаются в больнице после столкновения маршрутки с опорой моста

Обстоятельства аварии сообщили сотрудники ГИБДД.
сегодня в 09:10
  |  Происшествия

Скорая помощь увезла семь человек с проспекта Ленина после ДТП вечером 21 февраля. Пять из них остаются в больнице. Как установили сотрудники ГИБДД, маршрутка сначала врезалась в опору моста, а потом столкнулась со встречным автомобилем «Киа Рио». Предположительно, водитель маршрутного такси «Форд Транзит» не справился с управлением.

В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» 1964 года рождения и пассажиры — 3 женщины 1958, 1975, 1956 годов рождения, мужчина 1996 года рождения получили телесные повреждения, госпитализированы. Пассажиры женщина 1985 года рождения, и мужчина 1964 года рождения получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — рассказали сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД города Челябинска.

Напомним, что вечером 21 февраля на проспекте Ленина образовалась большая пробка. Причиной стало ДТП возле моста. Очевидцы сообщали, что на место приехали «скорая» и пожарная машина, из маршрутки выводили людей, по дороге разлилось топливо.

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