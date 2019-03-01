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/ Женщина, на полном ходу выпавшая из маршрутки в Магнитогорске, находится в отделении нейрохирургии

Женщина, на полном ходу выпавшая из маршрутки в Магнитогорске, находится в отделении нейрохирургии

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.
сегодня в 14:40
  |  Общество

Женщина, выпавшая на полном ходу из маршрутного такси в Магнитогорске, находится в отделении нейрохирургии. Обстоятельства дела выясняются, поскольку женщина не может объяснить, при каких обстоятельствах она оказалась на земле.

Водитель сам поясняет, что она была закрыта. Женщина пояснить не может, была она закрыта или нет, потому что она стояла спиной. Сказала, что она передавала деньги за проезд. — комментирует для сайта «Первый областной» инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску Ольга Шульман.

Как сообщают очевидцы, водитель попросту забыл закрыть дверь.

Водитель дверь не закрыл и начал ехать, т.е. автомат двери сработал в обратную сторону и дверь не закрылась, а наоборот, ещё больше открылась. Женщина не удержалась и просто вылетела в дверь. Потом он остановил маршрутку, закрыл дверь, нас всех, кто там был, закрыл. Вышел, на неё посмотрел и начал кому-то звонить, нас открыл. Мы, естественно, пошли ей помогать. — рассказывает сайту «Первый областной» пассажир маршрутки Марина.

По факту происшествия могут возбудить уголовное дело.

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