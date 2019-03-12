/ Первые итоги спецоперации «Маршрутка — Нелегал» подвели в Челябинске

Только за понедельник, 11 марта, было выявлено 89 нарушений.

В ГИБДД Челябинска рассказали о первых результатах операции «Маршрутка — Нелегал», которая направлена на выявление предприятий, занимающихся нелегальной перевозкой пассажиров. Как отметили в ведомстве, только за начальный день спецоперации было выявлено 89 нарушений среди водителей автобусов.

10 автобусов поставлены на специализированные стоянки. По базам специализировано учета проверено 254 иностранных гражданина, из которых 22 человека находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. По 3 гражданам приняты решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Отметим, что по итогам двух месяцев 2019 года на территории областной столицы по вине водителей пассажирского транспорта совершено 18 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 25 человек.