/ Пять человек остаются в больнице после столкновения автобуса с грузовиком в Челябинской области

Вертолет санавиации перевезет одного пострадавшего в Челябинск.

Информацию о пострадавших в ДТП под Златоустом предоставил Минздрав Челябинской области. В ведомстве сообщили, что после аварии медицинская помощь потребовалась 7 людям: пассажирам автобуса и водителю. Сейчас под наблюдением врачей остаются пять человек: это подросток, которого вчера перевезли в Челябинскую областную больницу на реанимобиле, мужчина и женщина — оба в реанимации, также один пассажир в неврологическом и один в травматологическом отделении.

В течение нескольких часов мужчину доставят в Челябинскую областную больницу на вертолёте санавиации. Медики уже готовят его к перелёту. Состояние всех пострадавших стабильное. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном Минздраве.

Напомним, что пассажирский автобус въехал в грузовой автомобиль и каток в Челябинской области. ДТП произошло 19 июня на трассе М-5 на выезде из Златоуста. Два человека погибли на месте.