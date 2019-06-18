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/ Автоледи на «Ауди» спровоцировала тройное ДТП возле цирка

Автоледи на «Ауди» спровоцировала тройное ДТП возле цирка

В результате аварии пострадали два человека.
сегодня в 09:33
  |  Происшествия

Два пешехода, среди которых 10-летняя девочка, получили травмы в ДТП возле цирка. Инцидент произошел в понедельник, 17 июня, в вечернее время. Как рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска, аварию спровоцировала 57-летняя водительница «Ауди», которая не справилась с управлением и въехала в УАЗ и «Шевроле».

В результате наезда автомобиль УАЗ совершил опрокидывание и наезд на пешеходов, автомобиль «Шевроле» продвинулся вперед и совершил наезд на автомобиль «Фольксваген». В результате ДТП травмы получили два пешехода — мужчина 1982 года рождения, и ребенок — девочка 2008 года рождения. Также травмы получила водитель автомобиля «Ауди». — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинску.

На фотографии с места аварии видно перевернувшийся на бок УАЗ. Он вылетел на бордюр возле рынка «Восточный город». Отметим, что по факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится административное расследование и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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