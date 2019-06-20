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/ Двух пассажиров разбившегося автобуса перевезут санавиацией в Челябинск

Двух пассажиров разбившегося автобуса перевезут санавиацией в Челябинск

Экстренная помощь нужна мужчине и ребенку.
сегодня в 13:52
  |  Общество

Вертолет санавиации уже направили в Златоуст, чтобы перевезти пострадавшего в аварии мужчину в Челябинск. Пассажир попавшего в ДТП автобуса находится в реанимации. Отметим, что решено было перевезти сразу двух человек, потому что помощь понадобилась еще и ребенку. Впервые вертолет перевезет сразу двух пациентов.

Вместе с мужчиной, пострадавшим в ДТП под Златоустом, медики привезут ребенка, которому также требуется экстренная помощь. Вертолет встретят бригады из областной больницы и областной детской больницы. Это первый случай в Челябинской области, когда вертолет санавиации доставляет сразу двух пациентов.— прокомментировали сайту «Первый областной» в Минздраве Челябинской области.

Напомним, что смертельное ДТП с участием автобуса и грузовика произошло 19 июня на выезде из Златоуста. В результате аварии погибло два человека, семеро были госпитализированы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».


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