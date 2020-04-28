Дорога превратилась в гоночную трассу в тихом поселке Челябинской области

Жители боятся выпускать на улицу детей и животных.

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В Челябинской области жители одного из посёлков бьют тревогу, потому что им страшно ходить по главной улице.



Центром истории стал посёлок Романовка в Саткинском районе. Именно через него проходит участок одной из региональных трасс, которая затем выходит на М-5. Суть проблемы заключается в отсутствии предупреждающих и запрещающих знаков на дороге. Из-за этого водители «летят» по дороге на больших скоростях.

«Раньше у нас на въезде стояли знаки, сначала до 60-ти, потому чуть дальше до 40-ка. Потом их убрали, нам сказали, что это потому, что дорога наша стала федеральной — не положено. А машины же гоняют, как угорелые, дорога разбитая вся. Тут дети гуляют, скотина у нас ходит, а они даже не притормаживают»,— рассказал «Первому областному» местный житель Шамиль Курбанов.

Жители Романовки напуганы. Говорят, что им страшно выпускать детей на улицу. Жалуются они и на то, что водители сбивают животных.

«Раньше так не гоняли здесь, а последние пару лет, как с цепи сорвались, боимся детей со двора выпустить, да и сами иной раз выходим с опаской. У нас внуки приезжают в гости, в маленькой деревне даже до магазина не отпустить их по этой дороге. Прибилась ко двору собака бездомная как-то, добрая, дети играли с ней, а через пару дней ее машина сбила, прямо под окнами. Потому что она на дорогу выбежала, машина ехала на скорости и даже не притормозила, прямо на лету ее, ну и насмерть, конечно. А у нас например козы, они когда домой возвращаются, тоже эту дорогу переходят»,— поддерживает его жена Елена.

Чтобы выяснить куда пропали дорожные знаки и можно ли их вернуть сайт «Первый областной» обратился в региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. В пресс-службе ведомства рассказали, что нужно сделать, чтобы решить проблему

«Знаков нет и ограничений скорости там нет, но, если жители напишут нам просьбу о установке знаков, мы рассмотрим её, и знаки установят. От жителей сейчас нужна просьба в наш адрес. Направить её можно в на сайт министерства дорожного хозяйства и транспорта, там есть вкладка „обращение граждан“», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В министерстве подчеркнули, что специалисты выедут на место и проведут экспертизу. Уже по её итогам будет принято решение о том, какие знаки будут установлены на дороге.