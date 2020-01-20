«Наша поликлиника без него не выдержит»: миассцы защищают уволенного за пьянку врача

Жители запомнили его грамотным специалистом.

Послушать 00:00

Пациенты ГБУЗ № 3 города Миасса в большинстве своем жалеют об уходе врача, который был замечен на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. По словам жителей поселка, где расположена поликлиника, рентгенолог был профессионалом своего дела и его уход значительно усложнит положение медучреждения.

«Специалист хороший, сейчас вот мне сдавать „кишку“ глотать, я сейчас не найду куда, на Машгородке тоже нет, мне в Челябинск ехать? Я вот сегодня только узнал, очень жалко, хороший специалист был. Я против этого, не знаю, о чем она думала, так с ней же еще какой-то блогер работал, который ее подключил», — сетует один из пациентов.

Настойчивость Ольги Хамидуллиной, которая стала инициатором увольнения рентгенолога, они не понимают. В большинстве своем жители поддерживают опального доктора.

«Такой замечательный доктор, мне кажется, наша поликлиника без него не выдержит, очень грамотный и образованный человек. Причин я не знаю, но жалко. Ну, обычно хорошие люди уходят от нас, у нас такой поселок. Замечательный доктор, нам без него будет тяжело», — переживает еще одна пациентка.

Напомним, скандал разгорелся на прошедшей неделе, когда жительница Миасса выложила в сеть видео со скандалом в городской поликлинике. Врач, который должен был сделать описание ее флюорографии, явился перед пациенткой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина сняла происходящее не телефон и выложила в сеть, после чего добилась увольнения врача.