Мужчина вынес бутылку водки в штанах из супермаркета в Златоусте

Но полиция нашла его до того, как он успел употребить «добычу».

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Нетрезвый мужчина в Златоусте украл бутылку водки из супермаркета. На записи с камер наблюдения видно, как он, шатаясь, заходит в магазин, выбирает алкогольные напитки, а после засовывает бутылку в штаны. Попытку украсть товар заметил продавец, но мужчине удалось сбежать.

По записям с камер видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины.

«Этот мужчина проживает недалеко, дома с друзьями он распивал спиртные напитки. Он решил пойти в магазин, но денег у него не было. Поэтому он взял бутылку водки, положил за куртку и вышел. Продавец заметила это, кричала вслед, но но он просто ушел. Его задержали в квартире, где он распивал с друзьями спиртные напитки», — сообщил сайту «Первый областной» участковый уполномоченный ОМВД по Златоусту Сергей Пшакин.

Как оказалось, мужчина 1989 года рождения неоднократно привлекался к ответственности за подобные преступления. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Посмотреть запись с места происшествия можно здесь.