На Южном Урале мужчина украл из банкомата 3 миллиона рублей

Подозреваемого уже задержали.

На Южном Урале сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области был задержан подозреваемый в хищении денег из банкомата. Инцидент произошел в круглосуточной зоне дополнительного офиса одного из банков в городе Златоуст. Ночью в помещение на улице Строителей зашел мужчина в черной маске. Он взломал замок хранилища и забрал денежные средства, в размере более 3 миллионов рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан житель города Златоуста, 1978 года рождения, несудимый, ранее работавший в этом же банке. Устанавливается местонахождение похищенного», — сообщила сайту «Первый областной» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк.

Следственным отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под стражей.