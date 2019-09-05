Пьяный водитель маршрутки возил пассажиров в Златоусте

Мужчина свою вину отрицать не стал.

Послушать 00:00

Водитель маршрутки в Златоусте вез пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Об этом стало известно во время проведения рейда городского ГИБДД.

Инцидент произошел сегодня утром на проспекте Мира. Сотрудники ведомства остановили маршрутку для проверки документов, после которой было принято решение проверить трезвость водителя.

«Сегодня был остановлен водитель автобуса. Во время проверки его документов у мужчины были выявлены признаки алкогольного опьянения, что было подтверждено экспертизой», — рассказал Игорь Шумилов, заместитель начальника управления ГИБДД по Златоусту.

Мужчина согласился с результатами экспертизы, объяснив, что положительный результат появился из-за того, что он выпил алкоголь вчера.