Пьяного водителя автобуса сняли с рейса в Челябинской области

Мужчина выпил в обед и лишился прав.

Послушать 00:00

Состояние водителя 1968 года рождения вызвало подозрение у сотрудников патрульно-постовой службы при проверке документов. Пассажирский автобус «Хайгер», которым управлял водитель, остановили на 1780 км автодороги Москва — Челябинск на территории Чебаркульского района.

Водитель прошел освидетельствование на месте в присутствии понятых, прибор выявил наличие алкоголя в организме, экран выдал 0,72 промилле при норме в 0,16.

«Выпил алкоголь часа в 3 дня», — признался водитель Андрей Новиков.

За управление в нетрезвом состоянии водителю грозит лишение прав на 1,5-2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей.

«В отношении водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 12.8 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации», — комментирует начальник отдела управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Дмитрий Сёмкин.

Известно, что водитель отвез людей на горнолыжный курорт «Солнечная долина», а перед обратной дорогой позволил себе расслабиться. На момент остановки с шофером были 2 пассажира.