Пьяный водитель автобуса протаранил «легковушку» в Сатке

Пассажирский транспорт вылетел на встречную полосу.

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В Сатке пассажирский автобус под управлением нетрезвого водителя совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина». ДТП произошло вечером 23 июня на улице 50 лет ВЛКСМ.

Как сообщает «Говорит Сатка», водитель не справился с управлением. По словам владельца отечественной «легковушки», он поднимался в гору, когда ему навстречу вылетел автобус. У «Калины» серьезно повреждена передняя часть. На месте происшествия сотрудники ГИБДД установили, что виновник аварии был пьян.

В пресс-службе ГИБДД по Челябинской области информацию подтвердили.