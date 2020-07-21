5 тысяч долларов получит школьник из Сатки за победу в международной олимпиаде

Илья Чайка показал превосходные знания по химии.

Послушать 00:00

Саткинский школьник Илья Чайка занял абсолютное перво место на международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. 11-классник также удостоился премии имени первого декана химфака МГУ Валерия Лунина и денежную премию.



«Размер премии составил 5000 долларов. Имя победителя во время церемонии награждения огласила вдова академика Наталья Кузнецова»,— рассказали «Первому областному» организаторы Менделеевской олимпиады.

Всего в соревновании приняли участие 130 школьников из 27 стран мира. Сборная России завоевала 8 золотых и 2 серебряные медали. Сообщается, что олимпиада состояла только из двух теоретических туров, практический этап был отменен. По сложности задачи соответствовали программе специализированных классов по химии. Во втором туре участники решали задания по выбору.

Отметим, что Международная Менделеевская олимпиада проводится с 1992 года. В 2021 году соревнование состоится в столице Венгрии Будапеште.