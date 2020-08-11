Дебошира, громившего машины у бизнес-центра, задержали в Челябинске

Мужчина разбил стёкла трёх автомобилей.

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Громителя машин задержали сотрудники вневедомственной охраны в Челябинске. Мужчина крушил стёкла автомобилей у одного из бизнес-центров на улице Труда. Ему удалось разбить стёкла трёх автомобилей. Эпизод произошёл в минувшую субботу, 8 августа.



«Злоумышленник разбил стёкла трёх автомобилей на парковке у бизнес-дома „Славянский“ на улице Труда в Челябинске. В машинах мужчина сломал замки зажигания и исследовал содержимое бардачков. Бойцам ГБР „Варяга“ гражданин пытался оказать сопротивление»,— рассказали «Первому областному» представители ГБР «Варяг».

Однако остановить мужчину всё же удалось. Его передали в руки правоохранительных органов. Инцидент был зарегистрирован в отделе полиции "Центральный" Челябинска. В настоящее время проводится проверка.

Отметим, что ещё одного дебошира накануне задержали на станции Кропачево в Челябинской области. 42-летний омич в пьяном состоянии грубил соседям по вагону и ранил правоохранителя. Сейчас житель Омска задержан и находится в медучреждении.

