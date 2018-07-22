/ «Мальчик был совсем один». Смертельное ДТП с шестилетним пешеходом у ТРК «Алмаз» попало на видео

Ребенок пытался перебежать оживленное шоссе в неположенном месте.

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Смертельное ДТП на Копейском шоссе, в котором накануне, 21 июля, погиб шестилетний мальчик, запечатлела камера видеорегистратора. На ролике видно, что ребенок резко выскакивает на проезжую часть, несмотря на поток автомобилей. Транспорт на левых полосах проезжей части успевает сбросить скорость, чтобы пропустить бегущего пешехода. 23-летний водитель «Рено Логан» из-за положения авто на шоссе ребенка не заметил. Мальчика зацепило и отбросило вперед на несколько метров.

Мальчик был совсем один, бабушка появилась минут через пять, наверное. Еще через полторы минуты приехала скорая. Бабушка пришла с ребенком за руку, видимо, братик погибшего. Стояла и смотрела, как его откачивали, звонила по телефону. Как нам показалось, была в состоянии алкогольного опьянения. Маленького мальчика даже отвернуть не пыталась. — рассказал сайту «Первый областной» автомобилист, перед которым мальчик выбежал на дорогу.

Прибывшие на место медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось. Через несколько минут после прибытия на место они констатировали смерть.

Информацию о происшествии 1obl.ru подтвердили в полиции. Там проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Материалы направили в отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области для принятия процессуального решения.