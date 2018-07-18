/ Руководство областной больницы наградит фельдшера, спасавшего мужчину после страшного ДТП

Авария произошла в Сосновском районе.

Фельдшера из села Долгодеревенское теперь многие знают в лицо. Очевидцы сообщают, мужчина более получаса боролся за жизнь зажатого в салоне искореженного автомобиля водителя. Все это время на месте трагедии ждали реанимобиль из областного центра. Бригада прибыла на место аварии через 16 минут после того, как в больницу поступило сообщение от ЕДДС.

Мы выяснили, что реанимационная бригада была на месте через 16 минут после вызова. Ехала от пациента с критическим жизнеугрожающим состоянием. Кроме того, мимо проезжала бригада «скорой» из Аргаяшского района, которая возвращалась из Челябинска после транспортировки сложного пациента, и остановилась, чтобы помочь. — комментирует пресс-секретарь министерства здравоохранения Челябинской области Мария Хворостова.

К сожалению, пострадавшего спасти не удалось. Мужчина скончался от серьезных травм. В минздраве сообщают, что фельдшера из сосновского района, который пытался помочь водителю до приезда реаниматологов, отметят за четкие действия, неравнодушие и отличную работу.