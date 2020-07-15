Пьяный копейчанин разрушил 30 надгробий

О преступлении полицейским сообщил смотритель кладбища.

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В Копейске нетрезвый мужчина разрушил 30 надгробий. Сообщение о правонарушении поступило в дежурную часть городского МВД. Как рассказал смотритель кладбища в местах захоронения в посёлке Старокамышинский повреждено около 30 памятников.



«Памятники смотрели, потом по обходу просматривали кладбище, памятники были хаотично повалены в разных местах»,— рассказал смотритель кладбища Дмитрий Мухаметжанов.

Полицейские, в ходе разыскных мероприятий, задержали мужчину 1992 года рождения. 28-летний копейчанин пояснил, что в момент совершения преступления был пьян и начал ломать надгробия.

«По данному факту в ОМВД России по городу Копейску возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи „Надругательство над телами умерших и местами их захоронения“ Уголовного кодекса Российской Федерации»,— пояснили «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД региона.

Теперь по данной статье мужчину могут арестовать на срок до 4 месяцев. Сейчас в его отношении избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.