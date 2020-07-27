245 пьяных водителей остановили челябинские гаишники за выходные

27 нетрезвых автолюбителей были пойманы повторно.

Послушать 00:00

245 пьяных водителей остановили сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области в минувшие выходные. 27 из них были пойманы за рулём в состоянии алкогольного опьянения повторно. Им грозит уголовная ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД региона.



«В состоянии опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования к административной ответственности привлечено 245 водителей. Наказание за совершение подобных правонарушений предусмотрено в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 30 000 рублей. Из них при повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде выявлено 27 водителей, которые будут привлечены к уголовной ответственности»,— сообщили представители ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что максимальный срок лишения свободы за повторное управление машиной в нетрезвом состоянии составляет два года. Также было остановлено 215 человек без прав. Они были привлечены к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».