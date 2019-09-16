Под суд пойдет дебошир, напавший на врачей скорой

Разбушевавшийся пациент пытался задушить фельдшера фонендоскопом.

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20-летний житель Верхнего Уфалея ответит в суде за нападение на врачей скорой помощи. Прокуратура Металлургического района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Молодой обвиняется в хулиганстве с применением посторонних предметов в качестве оружия.

Напомним, в июне 2019 года днем сотрудники МАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» отправились на вызов в Металлургический район Челябинска. Диспетчеру сообщили, что между домами на улице Румянцева без сознания лежит молодой мужчина. На месте фельдшер «скорой» оказала пациенту необходимую помощь, молодой человек пришел в себя и набросился на врача с кулаками. Он схватил женщину за волосы и ударил, действия сопровождал нецензурной бранью. Коллеги попытались остановить происходящее, но дебошир не успокаивался.

«После освобождения медицинские сотрудники укрылись в служебном автомобиле, заблокировав дверь. Обвиняемый продолжал выражаться нецензурной бранью, наносил удары руками, ногами и палкой по автомобилю, бросил камень в стекло двери, который попал в плечо водителя», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Как сообщили в ведомстве, в момент совершения преступления молодой человек находился в состоянии опьянения, вызванном «неустановленными веществами».

Успокоить буйного пациента смогли лишь бригада другой «скорой» и полицейские. Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Санкция статьи, по которой ему придется ответить перед законом, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.