Петербуржца за дебош сняли с самолета в Челябинске

Мужчина мешал посадке и ругался с бортпроводниками.

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В челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова 16 января пассажир рейса «Москва — Челябинск» устроил скандал. Мужчина поругался с бортпроводниками, последним пришлось вызвать полицию. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, дебошир ругался матом и препятствовал вылету самолета, мешая экипажу и другим пассажирам. Командир самолета принял решение отказать нарушителю в перелете.

«49-летний мужчина был доставлен в дежурную часть транспортной полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ», — добавили в пресс-службе ведомства.

Улететь житель культурной столицы не смог из-за некультурного поведения. Теперь ему придется ответить перед законом.