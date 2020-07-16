Выжил котенок, застрявший под капотом авто южноуральца в 40-градусную жару

Жителям Нижнекамска удалось найти владельца иномарки, который вызволил животное.

Послушать 00:00

Зоозащитники Нижнекамска связались с редакцией сайта «Первый областной». Они сообщили о счастливом завершении истории с котенком, оказавшимся под капотом иномарки, оставленной южноуральцем на парковке.

Под палящим солнцем четвероногий, заблокированный внутри машины, провел 12 часов. Когда зоозащитники уже отчаялись и перестали надеяться, что животное выжило, ситуация благополучно разрешилась. Сложилось так, что уже вечером к иномарке подошла местная жительница и сотрудник ГАИ, а рядом оказались знакомые автомобилиста.

«Недалеко парни сидели, поинтересовались, с какой целью эту машину сегодня целый день осматривают и ползают под ней. Может, с балконов наблюдали. Они, оказываются, знали владельца авто и позвали его. Все, 12 часов мучений котейки прекратились в один момент. Вышел владелец авто, открыл капот и вуаля», — рассказала сайту «Первый областной» зоозащитница Ирина.

Напомним, в среду, 15 июля, нижнекамские зоозащитники попросили помощи у южноуральцев. В одном из дворов города под капотом машины застрял котенок. Им удалось выяснить, что иномарка принадлежит жителю Челябинской области, но связаться с ним не получилось. Так как температура воздуха днем достигала 40 градусов, местные жители боялись, что животное не выживет. Весь день четвероногий провел под нагретым металлом и к вечеру перестал подавать признаки жизни, но, к счастью, все завершилось благополучно.