В Нижнекамске под капотом машины в 40-градусную жару застрял котенок

С владельцем авто не удается связаться.

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Целую спасательную операцию по спасению котенка, который залез под капот авто, организовали нижнекамские зоозащитники. В городе сегодня, 15 июля, температура воздуха составляет около 40 градусов тепла. Проблема в том, что иномарка принадлежит жителю Челябинской области, с которым не удается связаться.

Как рассказали местные зоозащитники, котенок провел на солнцепеке уже несколько часов, и до сих пор не может выйти на воздух. Своими силами они пытались вызволить его, обращались в различные инстанции, пытались самостоятельно найти хозяина. Удалось выяснить, где он может находиться. Спровоцировать работу сигнализации нет возможности, так как активисты предполагают, что владелец авто может быть на работе. Несколько раз они задевали колеса, чтобы сработал сигнал, но безрезультатно, хозяин не вышел.

«Может, кто знает, в вашем городе и близлежащих населенных пунктах, владельца авто? Позвоните ему, пожалуйста, скажите, пусть достанет котейку. Котенок очень маленький, судя по второму котейке, бегающему рядом с машиной (братишка, наверное)», — написала в соцсети зоозащитница Ирина.

На момент публикации корреспонденту сайта «Первый областной» удалось связаться с другой зоозащитницей, которая помогала Ирине. После нескольких часов, проведенных на месте, автор поста уехала на работу. Сменившая ее местная жительница Любовь рассказала, что животное перестало подавать голос. Возможно, котенок выбрался сам, пока она добиралась до авто.

Зоозащитники просят автовладельцев быть внимательнее, особенно в сильную жару и морозы. Если вы планируете надолго оставить автомобиль без присмотра, убедитесь, что никто из животных не пробрался внутрь. По возможности, проверяйте свой транспорт.