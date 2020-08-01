Пьяный челябинец сообщил об опасном предмете на челябинском предприятии

Возбуждено уголовное дело.

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Сообщение о якобы опасном предмете на одном из предприятий Челябинска поступило в службу 112 в пятницу, 31 июля. На место для осмотра территории выехали полицейские и силовики.

Однако подозрительных предметов, угрожающих безопасности и здоровью людей, обнаружено не было. Личность телефонного хулигана оперативно установили, подозреваемого задержали.

«Им оказался 35-летний житель Челябинской области. Мужчина был доставлен в отдел полиции дальнейшего разбирательства. Установлено, что данное противоправное деяние южноуралец совершил из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данному факту в отделе полиции Ленинского района города возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит штраф и ограничение свободы до трех лет или до трех лет принудительных работ.