Челябинский аэропорт вновь «заминировали»

Сообщения об угрозе поступают начиная с пятницы.

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В Челябинске вновь «заминировали» аэропорт имени Курчатова. Сегодня, 20 июля, около двух часов назад в воздушную гавань поступило сообщение. В итоге всех пассажиров пришлось эвакуировать, а сотрудники полиции начали проверку.



«На почту пришло письмо о минировании. Сейчас аэропорт работает пришло в штатном режиме, это было около двух часов назад»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

Напомним, похожие сообщения приходили в пятницу, 16 июля, и в субботу, 17 июля. Тогда сотрудники полиции также ничего не нашли на территории воздушной гавани. В последний раз аэропорт имени Курчатова становился жертвой ложных сообщений о минировании этой весной. Тогда неизвестные сообщали о бомбах на бортах, следующих как в Челябинск, так и из него.