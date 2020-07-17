Аэропорт «заминировали» в Челябинске

После получения сообщения была проведена эвакуация.

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Из Челябинского аэропорта имени Курчатова эвакуировали пассажиров. Днём в пятницу, 17 июля, в воздушную гавань поступило сообщение о минировании. Об инциденте сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе аэропорта. По словам представителя организации, все необходимые мероприятия на данный момент уже завершены.



«Проведена проверка, ничего не было обнаружено. Пришло сообщение о минировании на почту, мы сообщили спецслужбам, они эвакуировали пассажиров согласно регламенту», — прокомментировали «Первому областному» в пресс-службе аэропорта Челябинска.

Отметим, что это не первое за текущий год сообщение о минировании. Особенно часто они приходили весной на рейсы в Челябинск и из столицы области в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. В одном из «заминированных» самолетов находились члены Совета Федерации и областного правительства. Тот борт совершил экстренную посадку в Казани.

Сейчас воздушная гавань Челябинска функционирует в нормальном режиме. Ближайшие запланированные рейсы из аэропорта имени Курчатова, согласно данным онлайн-табло, отправятся в Самару, Новосибирск, Москву и Симферополь.