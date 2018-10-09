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сегодня в 15:56
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Не обошлось без судебного разбирательства и даже вмешательства полицейских.
/ Двое несовершеннолетних угонщиков попали под обстрел полицейских в Сосновском районе

Двое несовершеннолетних угонщиков попали под обстрел полицейских в Сосновском районе

Оба злоумышленника находились в состоянии алкогольного опьянения.
сегодня в 17:42
  |  Происшествия

В Сосновском районе произошел инцидент — двое жителей села Долгодеревенское угнали автомобиль ВАЗ-2107. При этом, когда злоумышленников попытались задержать сотрудники ДПС, те никак не отреагировали на их приказы остановиться. Тогда полицейские были вынуждены применить табельное оружие.

Сотрудник полиции для принудительной остановки транспортного средства произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля. В результате попадания автомашина потеряла управление и совершила съезд в кювет, где транспортное средство опрокинулось. Водитель и пассажир получили травмы, госпитализированы. — прокомментировала происшествие Ольга Штерк, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области.

После полицейские установили, что в машине находились подростки 2001 года рождения. Оба в момент задержания пребывали в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Обоим угонщикам грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, проводится служебная проверка, однако, по предварительной информации, сотрудники полиции правомерно применили табельное оружие.

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