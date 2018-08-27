/ Автоугонщиков перестали привлекать машины челябинцев

Количество преступлений сократилось на 23%.

Челябинская ГИБДД озвучила статистику по угонам. Преступники стали реже красть автомобили. Количество таких случаев сократилось на 23% за последние 7 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, автоугоны есть.

Представители страховой компании назвали самые «популярные» автомобили, на которые чаще всего и покушаются злоумышленники. Условно они делятся на две категории — «масс-маркет» и «бизнес-класс». К первым относятся популярные среди горожан «Лада Приора», «Киа Рио» и «Хендай Солярис».

Не падает «спрос» на дорогие автомобили. Если есть заказы, то они будут угоняться. Если брать из таких, то это «БМВ» X5 и X6, «Тойота Ленд Крузер» или «Лексус LX». Есть такие модели «Фольксвагенов» и «Сузуки», которые практически не угоняются. Конечно, есть какое-то количество угонов, но они мало популярны. — рассказал радио «Business FM» ведущий специалист по андеррайтингу автострахования Группы «Ренессанс-страхование» Константин Антонов.

Снижение числа автоугонов эксперты связывают с защитой машин, которая сейчас стала более надежней, и многочисленными камерами видеонаблюдения на улицах.